Новини дня: про "фейкові" платіжки, поразку Фірташа та зміцнення гривні зерном

Про що всі говорять сьогодні?

Про "фейкові" платіжки. У грудні споживачі газу без лічильників отримали рахунки за газ із донарахуваннями, але сума боргу не підлягає сплаті - проблема потребує врегулювання з боку Кабінету міністрів, заявили у РГК Фірташа.

Про втрату Фірташем комбінату. Суд залишив в силі рішення про розірвання договору про заснування ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" і повернення державі цілісного майнового комплексу комбінату.

Про зміцнення гривні зерном. Рекордний за всі роки незалежності України урожай забезпечив надходження валютної виручки від експорту агропродукції, яке зміцнило гривню.

Про блокування поділу "Укрнафти". Глава правління ПАТ "Укрнафта" Марк Роллінс більше двох місяців не може отримати від Кабміну схвалення на початок процесу передачі частини активів компанії до складу нового ТОВ.

Про перемогу у Нью-Йорку. НАК "Нафтогаз України" вдалося зробити перший крок в залученні американських судів до спору з російським "Газпромом" щодо стягнення з нього 2,6 мільярда доларів відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу.

Про дебют американського локомотива. 13 грудня в перший рейс вирушив локомотив виробництва американської компанії General Electric.

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