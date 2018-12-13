Кабмін блокує поділ "Укрнафти" між "Нафтогазом" і Коломойським

Глава правління ПАТ "Укрнафта" Марк Роллинс більше двох місяців не може отримати від Кабміну схвалення на початок процесу передачі частини активів компанії до складу нового ТОВ.

Про це свідчать документи, які є в розпорядженні ЕП.

З них випливає, що Роллінс ще 10 жовтня звернувся до Кабміну за підтвердженням відсутності необхідності узгодження урядом передачі активів в ТОВ, що створюється.

Планувалося, що згодом в це ТОВ ПАТ "Укрнафта" передасть газовидобувні активи. Після чого "Укрнафта" планувала продати свою частку в цій компанії "Нафтогазу".

Таким чином, мав відбутися поділ "Укрнафти" на газовий і нафтовий бізнес, автономними власниками якого повинні були стати відповідно "Нафтогаз" і структури Ігоря Коломойського.

Але запустити цей процес неможливо через його блокування Кабміном, який досі не відповів на звернення Роллінса.

Повторно Роллінс звернувся до уряду з відповідним клопотанням 22 листопада.

Процес поділу активів "Укрнафти" був запущений "Нафтогазом" через неможливість реалізувати свої акціонерні права на цьому підприємстві - в даний час оперативний контроль над ПАТ "Укрнафта" здійснює група "Приват" Ігоря Коломойського.

Блокування процесу поділу "Укрнафти" фактично зберігає цю компанію під одноосібним контролем Коломойського.

Раніше ЕП повідомляла про цей інцидент з посиланням на джерела, після чого у прес-службі міністра Кабінету міністрів Олександар Саєнка заявляли, що не отримували листа від голови ПАТ "Укрнафта" Марка Роллінса.

Дмитро Рясний, ЕП