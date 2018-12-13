Американський локомотив виконує перший рейс для "Укрзалізниці"

13 грудня в перший рейс вирушив локомотив виробництва американської компанії General Electric.

Про це повідомив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов на своїй сторінці в Facebook.

Тепловоз доставить вагони з 3,8 тис тонн руди для металургійних комбінатів Маріуполя.

"Це історичний рейс для всієї України. Нова тяга - надійна, ефективна, економічна в роботі, екологічна та комфортна для машиністів. А один новий локомотив буде економити компанії близько 10 млн грн на рік", - заявив Кравцов.

"Сьогодні вже 20 локомотив серії GE Evolution знаходяться в Україні, 8 - доукомплектовані і виходять в роботу. Ще 12 очікуємо до кінця року. Ми задоволені тестовими результатами нових тепловозів GE. Перші локомотиви вже направили возити сировину в напрямку меткомбінатів Маріуполя неелектрифікованою ділянкою Комиш-Зоря - Волноваха", - написав Кравцов.

"Якщо в минулому році в напрямку Маріуполя ми могли пропустити не більше 12-14 вантажних поїздів, то після запуску локомотивів General Electric ми впевнені, що зможемо стабільно забезпечити 22-24 поїзда вже сьогодні. Ми і надалі будемо розвивати цей напрямок і збільшувати інвестування", - додав керівник УЗ.

За словами Кравцова, всі 8 вже прийнятих в експлуатацію УЗ локомотива GE працюватимуть на лінії Комиш-Зоря - Волноваха.

Як повідомляє ЦТС, 12 грудня перші чотири локомотива ТЕ33АС покинули цех Крюківського вагонзаводу, де здійснювалася їх остаточна комплектація, і були передані замовнику - компанії "Укрзалізниця". У той же день тепловози прибули в депо Мелітополь.

Наступні чотири тепловози вже готуються на КВБЗ до відправки.