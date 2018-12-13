Рекордний урожай зміцнив гривню — НБУ

Рекордний за всі роки незалежності України урожай забезпечив надходження валютної виручки від експорту агропродукції, яке зміцнило гривню.

Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій на брифінгу 13 грудня.

За його словами, укріпленню гривні з початку 2018 року приблизно на 1% сприяли жорстка монетарна політика, стримана фіскальна політика та експорт агропродукції.

"Ситуація із урожаєм, який ми збираємо цього року - ми маємо рекордний урожай за всі роки незалежності. По зерновим культурам це більше, ніж 70 млн тонн, якщо врахувати масличні культури, то це більше, ніж 100 млн тонн", - навів дані Чурій.

"Той курс (гривні - ред.), який ми бачимо сьогодні, є фундаментально виправданим", - підкреслив він.

Нагадаємо, за даними Мінагро, урожай зернових в Україні уже в листопаді перевищив історичний максимум 2016 року.

Економічна правда