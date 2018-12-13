Запорізький титано-магнієвий комбінат Фірташа почнуть повертати державі

Суд залишив в силі рішення про розірвання договору про заснування ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" і повернення державі цілісного майнового комплексу комбінату.

Про це йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Facebook.

"12 грудня Центральним апеляційним господарським судом відмовлено в задоволенні апеляційних скарг відповідачів на рішення Господарського суду Запорізької області від 09.07.2018, яке повністю задовольнило позов керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького в інтересах держави до компанії "Толексіс Трейдинг Лімітед" (Кіпр) і ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" щодо розірвання договору про заснування цього товариства і повернення державі цілісного майнового комплексу комбінату", - йдеться в повідомленні.

Згідно з положеннями Господарського процесуального кодексу, після прийняття таке рішення апеляційного суду набирає законної сили.

САП очікує оголошення повного тексту прийнятої Центральним апеляційним господарським судом постанови про відмову в задоволенні зазначених апеляційних скарг, що дозволить із залученням всіх уповноважених органів державної влади почати процедуру реального повернення комбінату державі.

В 2013 році нібито з метою залучення інвестицій на впровадження сучасних технологій та модернізації виробництва державне підприємство "ЗТМК" стало товариством з обмеженою відповідальністю.

Договір про заснування уклали з переможцем конкурсу ФДМУ – офшорною компанією Tolexis Trading Limited (Кіпр), яка входить до групи компаній DF Group, підконтрольній бізнесмену Дмитру Фірташу.

Фонд держмайна передав до капіталу товариства цілісний майновий комплекс комбінату, що раніше перебував в управлінні ДП "ЗТМК".

Частка держави в ТОВ склала 51% (контрольний пакет), 49 % компанії належали бізнесмену Дмитру Фірташу (через кіпрську компанію "Tolexis Trading Ltd").

Tolexis Trading Limited виділила 110 млн доларів США для фінансування модернізації виробництва. Роботи мали закінчитися у І кварталі 2015 року.

Повідомляється, що підприємство фактично передали в управління наближеного до інвестора менеджменту, яким більшість із залучених інвестицій розтратили на погашення раніше створених заборгованостей ДП "ЗТМК" за енергоносії та перед кредиторами, пов’язаними з DF Group.

У подальшому ці кошти були виведені з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм.

При цьому, на модернізацію виробництва було спрямовано лише 20 млн грн.

Нагадаємо, 23 вересня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП та у співпраці зі Службою безпеки за підозрою в розтраті 492 мільйонів гривень затримали Володимира Сивака директора Запорізького титано-магнієвого комбінату.

Слідство встановило, що протягом 2014-2015 рр. підконтрольна Group DF Фірташу компанія Tolexis Trading Limited виділила цьому підприємству 880 млн грн.

Однак Сивак перерахував 492 млн грн з цих коштів на користь третіх осіб.

Cолом'янський районний суд Києва 26 вересня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 56 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 5 млн 762 грн, наступного дня він вийшов під заставу.

Запорізький титано-магнієвий комбінат є єдиним виробником губчастого титану в Європі.

Економічна правда