Суд у Нью-Йорку погодився з вимогами "Нафтогазу" щодо "Газпрому" - Вітренко
НАК "Нафтогаз України" вдалося зробити перший крок в залученні американських судів до спору з російським "Газпромом" щодо стягнення з нього 2,6 мільярда доларів відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу.
Про це виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко написав у Facebook.
Очільник НАК не вказав подробиць, проте зазначив, що суд в США погодився із вимогами української сторони.
"Суд в Нью-Йорку погодився з нашими вимогами щодо Газпрому. Це лише перший крок у США", - наголосив він.
Вітренко пообіцяв, що подробиці напише згодом.
"На рішення суду в Техасі ще чекаємо", - додав виконавчий директор "Нафтогазу".
Раніше із публікацій в російськіх ЗМІ стало відомо, що 6 грудня "Нафтогаз" подав позови в суди Північного і Південного округів Техасу проти американського підрозділу Gazprom Marketing&Trading, яке входить в групу "Газпром", і провідного аудитора запасів нафти і газу - консалтингової компанії DeGolyer&MacNaughton.
Обидва відповідача зареєстровані в Техасі.
НАК просить зобов'язати їх надати інформацію та доступ до документів, які дозволять подати новий позов проти "Газпрому" в Нідерландах.
Стокгольмський арбітраж присудив виплату "Газпромом" "Нафтогазу" штрафу в розмірі 4,7 млрд доларів.
За підсумками двох арбітражних спорів між компаніями "Газпром" зобов'язаний виплатити НАК 2,56 млрд доларів.
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