Суд у Нью-Йорку погодився з вимогами "Нафтогазу" щодо "Газпрому" - Вітренко

НАК "Нафтогаз України" вдалося зробити перший крок в залученні американських судів до спору з російським "Газпромом" щодо стягнення з нього 2,6 мільярда доларів відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу.

Про це виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко написав у Facebook.

Очільник НАК не вказав подробиць, проте зазначив, що суд в США погодився із вимогами української сторони.

"Суд в Нью-Йорку погодився з нашими вимогами щодо Газпрому. Це лише перший крок у США", - наголосив він.

Вітренко пообіцяв, що подробиці напише згодом.

"На рішення суду в Техасі ще чекаємо", - додав виконавчий директор "Нафтогазу".