Новини дня: про зіпсовану репутацію заступника Смолія та падіння гривні через паніку

Про що всі говорять сьогодні?

Про те, що паніка обвалила гривню. Ситуація на готівковому валютному ринку на сьогоднішній день є результатом зумовленого останніми новинами психологічного чинника.

Про те, як пережити воєнний стан. Міністерство аграрної політики запевняє, що 30-денний воєнний стан не спричинить дефіциту продовольства, оскільки пропозиція продуктів значно перевищує попит.

Про відступ "євробляхерів". Усі під’їзні шляхи, які ведуть до пунктів пропуску на західному кордоні з Україною і які були перекриті учасниками акції на автомобілях іноземної реєстрації, повністю розблоковано.

Про помилку на 12 млрд доларів. У вівторок російський центробанк повідомив, що ВТБ видав Центральноафриканській республіці 12 млрд доларів кредиту.

Про зіпсовану репутацію заступника Смолія. Неплатоспроможність "ВТБ Банку" призведе до звільнення заступника голови Національного банку України.

Про пристрасті навколо аудиту. Рахункова палата стверджує, що має повноваження здійснювати державний зовнішній фінансовий контроль у НАК "Нафтогаз", а у компанії його саботують.

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Скільки коштує розмитнення авто за новим законом. Калькулятор

Після набуття чинності законами про "євробляхи" ажіотаж навколо цієї теми не вщухає. ЕП розробила калькулятор, який порахує, скільки податків треба заплатити за розмитнення імпортного авто.

Валютна симфонія Тумовса: що накоїв затриманий у Латвії екс-власник "Сітікоммерс банку"

У Латвії на запит української поліції затримали впливового екс-власника "Сітікоммерс банку" Рейніса Тумовса. Його підозрюють в розкраданні сотень мільйонів гривень. Чи стане ця справа показовою для інших банкірів?