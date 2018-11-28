Ділова репутація заступника голови НБУ зіпсувалася через "ВТБ Банк"

Неплатоспроможність "ВТБ Банку" призведе до звільнення заступника голови Національного банку України.

Про це йдеться в статті FinClub.

Національний банк 27 листопада визнав ВТБ Банк неплатоспроможним, вранці 28-го в головний офіс банку увійшла тимчасова адміністрація Фонду гарантування.

Сергій Холод з 23 липня 2018 року працює заступником глави НБУ Якова Смолія: він курирує в центробанку ринок платіжних систем і грошовий оборот.

Однак до 20 липня Холод протягом 53 місяців працював заступником голови ВТБ Банку. І оскільки протягом року до дня неплатоспроможності ВТБ Банку він "більше шести місяців" входив в його правління, його ділова репутація стала небездоганною.

Як зазначається, цей факт є "ознакою відсутності бездоганної ділової репутації фізичної особи" і обіцяє йому негативні наслідки. Згідно ст. 20 закону "Про Національний банк України", втрата бездоганної ділової репутації є прямою підставою для звільнення заступника голови НБУ Сергія Холода. Відповідне кадрове рішення має ухвалити Рада Нацбанку.

Створений Нацбанком механізм відбілювання репутації банкірів на власних топ-менеджерів не поширюється, інакше це був би явний конфлікт інтересів, пише видання.

Нагадаємо, 5 листопада "ВТБ Банк" був змушений ввести комісії та ліміти на зняття готівки, що спрямовано на стримування відтоку коштів клієнтів.

Раніше повідомлялося, що апеляційний суд Києва наклав арешт на акції дочірніх підприємств "ВТБ", "Промінвестбанку" та "Сбербанку". Позивачами виступили близько 18 українських компаній і колишній керівник націоналізованого "Приватбанку" Олександр Дубілет, які заявили про втрату своїх активів в Криму після окупації Росією.

Банки одразу подали касаційні скарги на рішення Апеляційного суду Києва про арешт їхніх акцій.

Напередодні ВТБ пригрозив подати до міжнародного суду на Петра Порошенка.

Читайте також: "Грошей нема, але ви тримайтесь": що відбувається з російським ВТБ банком