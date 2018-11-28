В НБУ кажуть, що гривню лихоманить через паніку

Ситуація на готівковому валютному ринку на сьогоднішній день є результатом зумовленого останніми новинами психологічного чинника.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

"Для забезпечення стабільності на валютному ринку НБУ продовжує уважно стежити за його станом і в разі необхідності виходитиме з інтервенціями для згладжування надмірних курсових коливань. Нацбанк має для цього достатньо ресурсів – обсяг міжнародних резервів сягає 17,8 млрд доларів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Нацбанк продовжує дотримуватись політики гнучкого курсоутворення, за якого курс гривні визначає ринок.

"Ситуація на готівковому валютному ринку на сьогодні є результатом зумовленого останніми новинами психологічного чинника", - заявили в НБУ.

"Ми очікуємо, що після послаблення його тиску конкуренція серед учасників ринку зумовить зменшення маржі на проведення операцій з обміну валюти, і курс гривні на готівковому ринку знову повернеться до ринкового рівня, визначеного фундаментальними чинниками", - наголосила прес-служба регулятора.

Нагадаємо, 28 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 12:05 встановилися на рівні 28,27 - 28,3 гривні за долар.

Економічна правда