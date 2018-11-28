ВТБ помилково видав одній з найбідніших країн 12 мільярдів доларів кредиту

У вівторок російський центробанк повідомив, що ВТБ видав Центральноафриканській республіці 12 млрд доларів кредиту.

Про це пише Рейтер.

ВТБ назвав дані ЦБ "операційною помилкою", заявивши про відсутність подібного кредиту.

Відомості про кредит значаться в квартальному фінансовому звіті ВТБ, опублікованому ЦБР. Доповідь включає в себе таблицю, в якій перераховані фінансові вимоги ВТБ по відношенню до десятку країн станом на 1 жовтня поточного року.

Напроти ЦАР в таблиці вказана сума 801.933.814.000 рублів (11,99 млрд доларів), що більш ніж в шість разів перевищує річний ВВП країни.

У відповідь на запит Рейтер ВТБ повідомив, що такого кредиту не існує.

"У банку ВТБ немає exposure такого обсягу на ЦАР. Швидше за все, мова йде про операційну помилку Системи при кодуванні країн", - повідомила прес-служба ВТБ.

Банк не повідомив, хто винен в помилці і як така величезна сума могла з'явитися в звіті непоміченою.