Рахункова палата наполягає, що має повноваження проводити аудит у "Нафтогазі"

Рахункова палата стверджує, що має повноваження здійснювати державний зовнішній фінансовий контроль у НАК "Нафтогаз".

Про це йдеться у заяві прес-служби органу.

Рахункова палата посилається на абзац четвертий пункту 1 частини першої статті 7 Закону України "Про Рахункову палату" - до повноважень Рахункової палати, зокрема, віднесено здійснення фінансового аудиту та аудиту ефективності щодо управління об'єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, включаючи забезпечення відрахування до державного бюджету коштів, отриманих державою як власником таких об'єктів.

Об'єктами контролю Рахункової палати при виконанні повноважень, визначених частиною першої цієї статті, є, зокрема, суб'єкти господарювання (частина друга статті 7 Закону).

Відповідно до абзацу п'ятого частини першої статті 3 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" об'єктом управління державної власності є корпоративні права, що належать державі у статутних капіталах господарських організацій.

Згідно із Статутом публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №1044, засновником та єдиним акціонером Компанії є держава.

У зв'язку з цим Рахункова палата заявляє, що уповноважена здійснювати зазначений аудит.

Раніше Рахункова палата звинуватила "Нафтогаз" у саботажі аудиту, заявивши, що компанія не допускає представників органу до перевірки.

"Нафтогаз" заявив, що Рахункова палата не має повноважень для проведення аудиту ефективності компанії.

Економічна правда