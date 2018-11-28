Дефіциту продуктів під час воєнного стану не буде – МінАПК

Міністерство аграрної політики запевняє, що 30-денний воєнний стан не спричинить дефіциту продовольства, оскільки пропозиція продуктів значно перевищує попит.

Про це у колонці на "Економічній правді" написав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк.

"Ми ведемо регулярну статистику щодо забезпечення регіонів основними продуктами харчування. Пропозиція продуктів значно перевищує попит, підстав для занепокоєння немає", - написав він.

Мартинюк відзначив, що 26 листопада працівники міністерства провели "суто обивательський моніторинг ситуації" в роздрібних мережах у різних районах столиці і "не зафіксували атипових сплесків попиту – ніхто по 10 пачок солі додому не ніс".

"Продукції більш ніж достатньо за всіма базовими категоріями, і вона доступна в будь-який момент. А в разі спекулятивного росту цін у нас є широкий інструментарій для їх гасіння", - запевнив перший заступник міністра.

Мартинюк також навів баланси попиту і пропозиції за основними продуктами харчування.