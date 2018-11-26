Новини дня: про воєнний стан, теплу зустріч Продана та 1,3 мільярда за анексію Криму

Про що всі говорять сьогодні?

Про теплу зустріч Продана. Співробітники СБУ вручили колишньому в.о. голови Державної фіскальної служби Мирославу Продану, підозрюваному у незаконному збагаченні, повістку на допит, як тільки він повернувся до України, причому зустрічали його, за словами адвоката, з двома групами захоплення.

Про зниження євробондів. Котирування єврооблігацій України різко знижуються в ціні на новинах про напад російських військових на українські кораблі в Керченській протоці і можливе введення в країні воєнного стану.

Про підвищення тарифів на тепло. Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг планує підвищити тарифи на тепло для населення для перших 6 виробників теплоенергії на 15,9% - 19,8% відповідно з новою ціною на газ, підвищеної урядом з 1 листопада на 23,5%.

Про підготовку до воєнного стану. Національний банк України попросив банки наповнити банкомати готівкою, щоб задовольнити можливе збільшення попиту населення на готівку в зв'язку очікуваним введенням воєнного стану.

Про перемогу Ощадбанку. Арбітражний трибунал у Парижі 26 листопада ухвалив рішення задовольнити вимогу щодо компенсації збитків Ощадбанку, завданих внаслідок анексії Криму Російською Федерацією. Сума відшкодування становитиме 1,3 мільярда доларів США плюс відсотки.

Про подорожчання оренди київських квартир. За півроку зйомне житло у столиці зросло в ціні на 19%.

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