Українські євробонди і акції почали різко знижуватися

Котирування єврооблігацій України різко знижуються в ціні на новинах про напад російських військових на українські кораблі в Керченській протоці і можливе введення в країні воєнного стану.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Як наголошується, в негативній динаміці лідирують євробонди Україна-32 - вартість цінних паперів до 10:35 просіла на 1,295 процентних пункту (п.п.) - до 80,043% номіналу, Україна-24 - на 1,177 п.п., до 90,158% номіналу і Україна-25 - на 1,158 п.п., до 88,427% номіналу.

Прибутковість єврооблігацій відповідно зросла на 20,3 базисних пункту (б.п.) - до 10,079% річних, на 29 б.п. - до 10,036% річних і 25,9 б.п. - до 10,153% річних.

Разом з тим негативна динаміка спостерігалася вздовж всієї суверенної кривої.

Крім того, напад російських військових на українські кораблі спровокував зниження курсу найбільш ліквідних акцій українських компаній, які торгуються на зарубіжних майданчиках.

Зокрема, акції Ferrexpo на Лондонській фондовій біржі (LSE) за перші 20 хвилин торгів у понеділок упали на 2,14% - до GBP1,871.

Як випливає з даних на сайті біржі, в перші хвилини торгів у понеділок вони просіли більш ніж на 1,6%. Потім вони дещо відіграли падіння - менш ніж до 1%, проте через десять хвилин після початку торгів знову продовжили дешевшати.

Курс акцій МХП на LSE також знизився з відкриття на 0,94% - до 10,50 долара за штуку.

На Варшавській фондовій біржі в понеділок акції "Кернел" спочатку були стабільні, однак через 20 хвилин після відкриття вони також просіли на 1,44% - PLN54,7 за штуку.

Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіяни захопили три кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи. Доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України привели у повну бойову готовність.

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