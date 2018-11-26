Оренда квартир у Києві подорожчала на 19%

За півроку зйомне житло у столиці зросло в ціні на 19%.

Про це повідомляє аналітична служба OLX.

Однокімнатні квартири у Києві подорожчали на 13%, двокімнатні на 18%, а троячки на 25%.

Статус найбільш бюджетного варіанту для оренди як і раніше у Троєщини. Однокімнатні здають за 6 000 грн. Їх середня ціна півроку назад склала 5 500 грн. Найбільш оптимальні за вартістю двійки теж тут - 7 500 грн. До 10 000 грн зросла орендна плата за квартиру з трьома кімнатами.

Не змінився статус й у Печерська. Найдорожчі пропозиції від орендодавців залишилися у цьому районі.

OLX

Середня ціна за однокімнатну - 9 000 грн. З великим відривом за вартістю у топ увірвалися двійки. За них просять 23 800 грн. Така цінова політика залежить не тільки від локації. Справа в тому, що у Печерському районі найбільш просторі квартири: їхня площа в середньому становить 63 кв.м.

Те ж стосується і трикімнатного житла. Здають його за 39 000 грн. Цієї суми цілком вистачило б на оренду чотирьох трійок на Троєщині. Ось тільки в Деснянському середня площа такої квартири 76 кв.м, а на Печерському всі 105 квадратів.

Власники квартир на Лук'янівці підняли вартість оренди на 20%. Особливо подорожчання торкнулося трійок. Півроку тому їх середня вартість на OLX склала близько 15 500 грн. Восени простору трикімнатну на 95 квадратів можна зняти за 25 000 грн. Шевченківський став другим за вартістю районом Києва.

Що стосується інших центральних частин столиці, варто звернути увагу на ціни квартир Подолу. Квартири здають переважно подалі від метро - на Виноградарі, а іноді навіть у Куренівці. Чим ближче до станцій Тараса Шевченка та Контрактова площа, тим менше пропозицій і вище оренда омріяної квартири в центрі.

Скільки коштуватиме комуналка

При пошуку зйомного житла, варто врахувати, що комунальні платежі часто не входять до ціни за оренду і закласти в бюджет додаткову суму. Звичайно, точні прорахунки залежать від численних індивідуальних чинників, але можна орієнтуватися на норми споживання і встановлені тарифи комунальних служб.

Середній тариф на холодну воду по Україні склав 12 грн за 1 м³. Встановлена норма споживання холодної води, якщо ви не користуєтеся бойлером, - 2,4 м³ на місяць. Таким чином, за холодну воду цієї осені одній людині в середньому потрібно заплатити 30 грн. Норма споживання гарячої води - 1,6 м³, середній тариф - 73 грн / м³. А значить, середня ціна на місяць з людини - 116,80 грн.

З 1 листопада в Україні нові тарифи за газ. Актуальна ціна - 8,55 грн. Норма - 3,3 м³. Загалом газ обійдеться вам близько 28 грн. Актуальний тариф на електроенергію об'ємом до 100 кВт в місяць - 0,90 грн, все що після 100 кВт рахується по 1,68 грн, так як перевищує норму споживання на одну людину. Припустимо, що в однокімнатній квартирі проживатиме 1 людина, у двокімнатній відповідно 2, а в трикімнатній сім'я з З людей. Тоді при користуванні послугами у рамках норми за електрику доведеться заплатити 90 грн, 258 грн і 426 грн відповідно.

Вартість опалення без наявності лічильника залежить від квадратури житла. Щоб "зігріти" 1 квадрат у приміщенні необхідно заплатити 31,55 грн. Середня площа однокімнатних квартир, згідно аналітиці OLX, дорівнює 39 кв.м., ціна в місяць за опалення такого житла - близько 1 260 грн. Середня площа двокімнатних квартир - 58,6 кв.м. У цьому випадку опалення обійдеться приблизно в 1 890 грн. Трикімнатна з площею 97 кв.м на місяць буде обігріватися за 3 150 грн.

Таким чином, крім орендної плати за однокімнатну квартиру можна додавати оплату за комунальні у розмірі понад 1 500 грн, за двійку - 2 200 грн, за трикімнатну - 3 630 грн. Індивідуально доведеться врахувати у витрати на квартиру оплату за інтернет, телефон, телевізор, домофон, ліфт та утримання будинку.