НКРЕ готується підвищити тарифи на тепло у перших 6 містах

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг планує підвищити тарифи на тепло для населення для перших 6 виробників теплоенергії на 15,9% - 19,8% відповідно з новою ціною на газ, підвищеної урядом з 1 листопада на 23,5%.

Відповідне питання комісія планує розглянути на засіданні у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

Так, нові тарифи з ростом одноставочного тарифу на тепло у рамках зазначеного вище діапазону заплановано затвердити для КП "Вінницяміськтеплоенерго", КП "Міськтепловодоенерго" міста Кам'янець-Подільський, ТОВ "Рівнетеплоенерго", ДКП "Хмельницьктеплокомуненерго", КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" та ПрАТ "Черкаське хімволокно".

Водночас тариф на теплоенергію, вироблену цими підприємствами для потреб бюджетних установ, може бути знижено на 10,9% - 17,7%, інших категорій - на 11,5-17,5% (крім "Черкаського хімволокна", де заплановано їх зростання на 6,3-6,4%).

Тариф для потреб релігійних організацій, згідно з проектом постанови НКРЕ, значно зросте - від 63,5% до 91,6%.

Крім того комісія на засіданні 23 листопада схвалила і постановила опублікувати для громадського обговорення проекти щодо встановлення нових тарифів ще для 20 виробників теплової енергії, тарифоутворення яких залишається в її повноваженні.

Нагадаємо, Кабмін підвищив ціну на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

Після рішення уряду про підвищення ціни на газ МВФ оприлюднив заяву, згідно з якою Міжнародний валютний фонд і Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by, яка замінить програму розширеного фінансування, що завершується у березні 2019 року.

Прем'єр пізніше заявив, що через підвищення ціни на газ на 23% тарифи на тепло можуть зрости не більш, ніж на 16%.

Детальніше читайте у статті на ЕП: Нова програма МВФ: які зобов’язання взяла на себе Україна