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НБУ попросив банки наповнити банкомати готівкою – джерело

Понеділок, 26 листопада 2018, 14:05

Національний банк України попросив банки наповнити банкомати готівкою, щоб задовольнити можливе збільшення попиту населення на готівку в зв'язку очікуваним введенням воєнного стану.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив один з учасників позачергової зустрічі в НБУ правління центробанку з керівниками найбільших 40 банків країни.

"НБУ попросив банки вжити заходів для безперебійного наповнення готівкою банкоматів і пообіцяв у разі необхідності підтримати банки рефінансуванням", - сказав він.

Як повідомлялося, Рада національної безпеки і оборони у понеділок одностайно підтримла пропозицію президента Петра Порошенка запровадити воєнний стан терміном на 60 діб.

Відповідне рішення підлягає розгляду Верховною Радою сьогодні.

НБУ заявив, що не убачає ризиків для безперебійної роботи банківського сектора в разі введення воєнного стану та відсутність підстав для введення адміністративних заходів на грошово-кредитному та валютному ринках.

НБУ банки

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