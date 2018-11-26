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Міжнародний арбітраж постановив стягнути з РФ на користь Ощадбанку 1,3 мільярда доларів

Понеділок, 26 листопада 2018, 16:23

Арбітражний трибунал у Парижі 26 листопада ухвалив рішення задовольнити вимогу щодо компенсації збитків Ощадбанку, завданих внаслідок анексії Криму Російською Федерацією.

Про це повідомила прес-служба Ощадбанку.

Сума відшкодування становитиме 1,3 мільярда доларів США плюс відсотки, які будуть нараховуватись з моменту винесення рішення до моменту фактичної компенсації.

Відповідно до статті 32 Арбітражного регламенту Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі 1976 року, арбітражне рішення є остаточним та обов’язковим для сторін. Сторони зобов’язані виконувати арбітражне рішення без зволікань.

Ощадбанк є першою компанією, 100% акцій якої належать державі, та першою банківською установою, яка виграла справу проти Російської Федерації щодо збитків, отриманих внаслідок анексії Криму.

Загалом обсяг позовної заяви Ощадбанку проти Російської Федерації з усіма додатками становив більш ніж 30 тисяч аркушів.

Рішення арбітражу на користь Ощадбанку стало результатом більш ніж чотирирічних зусиль команди Ощадбанку та його юридичних радників – компанії Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP та українського юридичного радника "Астерс Консалт".

"Наш приклад свідчить, що спроби примусити державу-агресора відповісти в юридичній площині за збитки, що виникли через окупацію частини території України, мають добру перспективу. Ми закликаємо інші українські компанії, як державної, так і приватної форм власності, звертатись у міжнародний арбітраж для того, щоб відновити справедливість і примусити окупанта відповісти хоча б за економічні втрати України внаслідок розбійницького нападу на нашу країну", - заявив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

Слухання справи відбулись у березні 2017 року.

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