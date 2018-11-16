OVERTIME: НОВИНИ ДНЯ

Про корупцію на космічній ракеті, вертикальний долар та життя без готівки

Про життя без готівки. Міністерство економічного розвитку запропонувало перевести всі підприємства сфери торгівлі товарами і послугами на прийом безготівкових платежів вже з липня 2019 року.

Про транш від МВФ. Прем'єр Володимир Гройсман очікує отримання нового траншу МВФ відразу після прийняття Верховною Радою держбюджету. Цього року, тобто.

Про вертикальний долар. Центральний банк Канади запустить в обіг нові 10-доларові банкноти, на яких написи і зображення будуть нанесені вертикально.

Про корупцію на космічній ракеті. Прокуратура вже 3 роки розслідує справу про розтрату 48 мільйонів гривень працівниками Державного космічного агентства та державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" при страхуванні ракети-носія "Циклон-4".

Про газовий 85-мільярдний контракт. НАК "Нафтогаз України" підпише з дочірньою компанією "Газопостачальна компанія "Нафтогаз трейдинг" рамковий договір купівлі-продажу природного газу на 85 мільярдів гривень.

Ви хочете знати більше?

Сіли й полетіли. Топ-10 сервісів, які зроблять відпустку дешевшою і цікавішою

"Безвіз" дав можливість українцям частіше виїжджати за кордон. Тепер всіх цікавить питання, як дешевше долетіти і де краще оселитися. ЕП підібрала сервіси, які зроблять поїздку і вигіднішою, і цікавішою.

Як українцю купити нерухомість за кордоном

Придбання квартири або будинку за кордоном може бути хорошою довгостроковою інвестицією. Як отримати бажане і не втратити гроші? (рос)