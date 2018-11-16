Канада випустила вертикальну банкноту

Центральний банк Канади 19 листопада запустить в обіг нові 10-доларові банкноти, на яких написи і зображення будуть нанесені вертикально.

Про це йдеться в повідомленні ЦБ, передає "Інтерфакс-Україна".

На одній стороні купюри буде нанесено портрет активістки руху за громадянські права Віоли Десмонд, на іншій - зображення Канадського музею прав людини, де у вівторок відбудеться церемонія презентації банкноти.

Першу покупку з використанням нової банкноти зробить сестра активістки Ванда Робсон.

Десмонд стане першою жінкою (не рахуючи королеви Великобританії), чий портрет з'явиться на канадських купюрах.

Чорношкіра жінка отримала популярність після того, як в 1946 році в кінотеатрі відмовилася покинути місце в секції, де могли сидіти тільки білі. Ця подія поклала початок боротьбі проти расової сегрегації, визнаної незаконною в провінції Нова Шотландія в 1954 році.

Нагадаємо, 14 листопада Національний банк України ввів в обіг чотири пам'ятні монети шестикутної форми.