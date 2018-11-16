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Гройсман чекає новий транш МВФ у грудні

П'ятниця, 16 листопада 2018, 11:00
 

Прем'єр Володимир Гройсман очікує отримання нового траншу МВФ відразу після прийняття Верховною Радою держбюджету.

Про це повідомляє Reuters.

Гройсман зазначив, що очікує транш в грудні, проте не уточнив його розмір.

Допомога від МВФ дасть можливість Україні отримати кредити від Світового банку та ЄС. Прем'єр-міністр також зазначив, що Україна знаходиться в переговорному процесі з США про нову кредитну гарантію для суверенного боргу.

"Цей бюджет є бюджетом стабільності і продовженням реформ. Він повністю відповідає нашій програмі МВФ", - зазначив Гройсман.

За словами прем'єра, зміну оподаткування – податок на виведений капітал - було виключено з проекту бюджету через стурбованість МВФ.

Нагадаємо, парламент схвалив законопроект про бюджет у вересні.

Раніше у МВФ припустили, що Україна отримає транш за новою програмою до кінця року.

Економічна правда

Гройсман МВФ

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