Вже три роки прокуратура розслідує втрату мільйонів на космічній ракеті

Головна військова прокуратура з листопада 2015 року розслідує справу про розтрату 47,9 мільйона гривень працівниками Державного космічного агентства та державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" при страхуванні ракети-носія "Циклон-4".

Про це повідомляє проект "Марлін" з посиланням на матеріали суду.

Йдеться про угоду Державного космічного агентства та Федеративної Республіки Бразилія, яка передбачала створення наземного ракетного комплексу на пусковому центрі в Алкантарі з подальшим використанням української ракети-носія "Циклон-4".

У 2012 році Державним космічним агентством за посередництва ТОВ "Страховий брокер "Аероспейс Іншуренс Брокер" було укладено угоди про страхування ракетоносія з ПрАТ "Український Страховий Капітал" та страховою компанією "Catlin".

Вартість послуг "Аероспейс Іншуренс Брокер" склала 2,2 мільйона гривень.

У листопаді- грудні 2012 року державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля", на базі якого і виготовлялася ракета-носій, перерахувало страховим компаніям 47,9 мільйона гривень.

Як зазначає прокуратура, гроші були перераховані за страхування об'єкта, який знаходився на стадії будівництва у приміщенні ДП "Південне", а не в Бразилії.

Окрім цього, сума відшкодування у разі настання страхового випадку складала 200 мільйонів гривень, в той час як фактична вартість ракети-носія - 1,04 мільярда гривень, що свідчить про економічну необґрунтованість укладання угод.

Головна військова прокуратура також стверджує, що розмір страхових тарифів було завищено на 14 мільйонів гривень, а брокерські послуги ТОВ "Страховий брокер "Аероспейс Іншуренс Брокер" - на 600 тисяч гривень.

На додатковий запит проекту "Марлін" прокуратура зазначила, що слідство досі триває.

"Виконуються необхідні слідчі і процесуальні дії та судові експертизи, по завершенню яких буде вирішено питання про достатність доказів для підозри конкретних осіб у вчиненні злочинів, а тому рішення в порядку ст. 283 КПК України (про закінчення досудового розслідування - ред.) ще не приймалося ", - роз’яснили у прокуратурі.

Як повідомлялося раніше, у справі про торгівлю з Іраком НАБУ вийшло на українські фірми.

Економічна правда