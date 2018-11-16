Сіли й полетіли. Топ-10 сервісів, які зроблять відпустку дешевшою і цікавішою

"Безвіз" дав можливість українцям частіше виїжджати за кордон. Тепер всіх цікавить питання, як дешевше долетіти і де краще оселитися. ЕП підібрала сервіси, які зроблять поїздку і вигіднішою, і цікавішою.

Hopper — додаток, який за допомогою штучного інтелекту і data-science підказує оптимальний час покупки авіаквитків.

Користувач вибирає напрямок і дати поїздки, а Hopper вивчає історію вартості мільйонів авіаперельотів, прогнозує їх цінову динаміку і дає рекомендації: брати квитки зараз або варто почекати.

У день, коли ціна виявляється більш вигідною, додаток надсилає повідомлення. У 60% випадків Hopper радить дочекатися зниження цін на квитки. Той, хто діє за порадою, економить 10-15%.

Так здійснюється 90% покупок через Hopper. У компанії стверджують, що їх рекомендації точні з імовірністю 95%.

Хоча з кожної угоди компанія отримує 5 дол, в основному економія становить понад 60 дол. Таким чином компанія допомогла заощадити користувачам приблизно 1,84 млрд дол.

Крім того, додаток вивчає потреби користувачів і на основі цієї інформації рекомендує можливі наступні поїздки. Так здійснюється 25% покупок квитків на напрямки, які користувачі не шукали.

Cool Cousin — додаток, який допомагає дізнаватися про кращі місця у так званих "locals" — місцевих жителів. Замість пошуку в Google користувач знаходить близького по духу "кузена", який радить, куди піти і що подивитися.

Цікаво, що творці захистили всю інформацію за допомогою технології блокчейн, яка не дозволяє одноосібно вносити коригування.

Крім того, всередині програми функціонує криптовалюта CUZ, створена на базі Ethereum. Токенами CUZ можна розплачуватися за будь-яку профільну інформацію та безпосередньо за послуги.

Flio — додаток, що дозволяє провести час в аеропорту з максимальною користю. Він повідомляє поточну інформацію про рейс, пароль від Wi-Fi аеропорту, показує його карту та поради, які можуть бути корисні. Наприклад — в яких магазинах або кафе зараз є знижки.

Відзначаючи відвідані аеропорти на карті, можна ділитися своїми підказками з іншими користувачами.

Freebird — сервіс, який допоможе не застрягти в аеропорту в разі скасування або тривалої затримки рейсу. Програма перебронює квиток на найближчий рейс іншої авіакомпанії без додаткових плат.

Однак за таку можливість в якості страховки доведеться завчасно заплатити 19 дол в один кінець або 34 дол — за рейс туди і назад. У майбутньому компанія планує впровадити алгоритмічне ціноутворення на основі маршруту і ймовірності виникнення проблем.

Поки Freebird працює лише на рейсах американських авіакомпаній, проте планує розширюватися.

Packr — додаток, який допомагає зібрати валізи на основі того, куди турист їде і що планує робити. Крім списку речей, які потрібно взяти, в додатку можна створювати списки справ, які потрібно встигнути завершити перед поїздкою, наприклад, дописати статтю і купити парасольку.

Також Packr простежить, щоб турист не забув паспорт, квитки і зробив всі необхідні щеплення, якщо вони необхідні для в'їзду в країну призначення.

GuidePal — це гід в мобільному телефоні, який зібрав детальну інформацію про пам'ятки міста. Додаток підкаже, які місця відвідати, де смачно поїсти і в яких барах розважитись. Найбільший плюс в тому, що всім цим можна користуватися офлайн, включаючи карти.

За допомогою додатку Tiquets можна швидко купити квитки в найпопулярніші музеї світу, оплатити їх та зберегти. Головне — ніяких черг в кращі культурні установи Амстердама, Барселони, Парижа, Рима, Відня, Лондона, Мілана, Нью-Йорка та багатьох інших міст.

У самому музеї знадобиться додаток Smartify, який ще називають "Shazam для картин". Потрібно просто відкрити програму, навести смартфон на твір мистецтва і отримати всі основні відомості про роботу. Також в додатку є інформація про самі музеї, включаючи години їх роботи.

З вересня 2018 року в додаток інтегрували підтримку доповненої реальності, яка робить користувацький досвід ще цікавішим.

Airbnb — найекономніший сервіс по оренді житла за кордоном. Він розшифровується як AirBed and Breakfast — "Надувний матрац і сніданок".

Місцеві жителі пропонують в оренду свої апартаменти, окремі кімнати, замки або навіть фургончики. Користувач може вибрати те, що йому до душі, забронювати та оплатити онлайн.

Couchsurfing — соціальна мережа для мандрівників, що дозволяє економити. Її девіз — "У вас є друзі в усьому світі, просто ви з ними ще не зустрічалися".

Концепція платформи передбачає надання допомоги учасникам спільноти. Найчастіше вона виражається в наданні житла та їжі, а також в проведенні екскурсій і організації спільних поїздок