"Нафтогаз" підпише контракт зі своєю "дочкою" на 85 мільярдів

НАК "Нафтогаз України" підпише з дочірньою компанією "Газопостачальна компанія "Нафтогаз трейдинг" рамковий договір купівлі-продажу природного газу на 85 мільярдів гривень.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням НАК в системі розкриття інформації НКЦПФР, рішення схвалити підписання додаткової угоди до рамкового договору про збільшення суми до 85 млрд грн схвалено наглядовою радою групи 23-24 жовтня.

Як повідомлялося, в серпні 2018 року "Нафтогаз України" створив компанії для постачання газу тепловикам і промисловості - "Газопостачальна компанія "Нафтогаз тепло" і "Газопостачальна компанія "Нафтогаз трейдинг", які у вересні отримали ліцензії на постачання газу.

З жовтня 2018 року в зв'язку з введенням нової моделі реалізації газу його продаж промисловим підприємствам проводиться через "Нафтогаз трейдинг", а сам "Нафтогаз" продає ресурс тільки за довгостроковими контрактами.

Формування ціни реалізації "Нафтогаз трейдинг" передбачає можливість зміни вартості газу кілька разів на день згідно зі змінами ціни на європейському ринку і коливаннями курсу гривні.

"Нафтогаз трейдинг" 12 жовтня уклала перші договори купівлі-продажу природного газу в форматі нової моделі реалізації, за всіма укладеними контрактами вже проведені поставки.