OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про рецепт від МВФ, податківця-втікача та cashless-метрополітен

Про податківця-втікача. Екс-глава Державної фіскальної служби Мирослав Продан повідомив, що перебуває за кордоном на лікуванні, і в цей час йому прислали повістку від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про cashless-метрополітен. У київському метрополітені з’явилася можливість розплатитись карткою.

Про рецепт від МВФ. У Міжнародному валютному фонді вважають, що для прискорення економічного зростання в Україні слід знизити процентні ставки за кредитами, забезпечити сприятливий бізнес-клімат і дотримуватися фіскальної політики.

Про Кононенка і його "смотрящего". Народний депутат і багаторічний бізнес-партнер президента Петра Порошенка Ігор Кононенко запевняє, що не знайомий з Віталієм Кропачовим, якого називають "смотрящим" у вугільній галузі.

Про заокруглення копійок. У разі порушення правил заокруглення на бізнес може бути накладено штраф - у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми.

Про газ. "Укргазвидобування" через суд вимагає у Кабміну компенсацію на суму 56,8 мільярда гривень через відсутність можливості вільно продавати природний газ за ринковими цінами. 56,8 мільярда гривень!

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