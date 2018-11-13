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У касах київського метро встановили банківські термінали

Вівторок, 13 листопада 2018, 12:40
 

У київському метрополітені можна буде розплатитись карткою.

Про це повідомляється на сторінці метро у Facebook.

"Столична підземка у партнерстві з Укрсиббанком запустила в роботу банківські термінали у касах станцій. Тепер пасажири зможуть придбати та поповнити картку метро або проїзний квиток без використання готівки", – йдеться у повідомленні.

Так як жетони виводяться з обігу, їх оплатити через термінал буде неможливо.

"Період технічного налаштування триватиме з 13 до 24 листопада, після чого проект перейде в режим повноцінного функціонування", – додають у метрополітені.

Як пояснила "Українській правді" речниця підземки Наталка Макогон, термінали вже встановлені та з 13 листопада працюють на всіх станціях. Водночас, протягом 13-24 листопада у їхній роботі ще можуть виникати збої.

Оплата через термінал доступна картками усіх банківських систем.

Нагадаємо, раніше у системі публічних закупівель Prozorro завершився конкурс на будівництво гілки метро, що сполучить станцію "Сирець" та житловий масив Виноградар.

Українська правда

метрополітен транспорт Київ

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