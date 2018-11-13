"Укргазвидобування" хоче через суд отримати від уряду 56,8 мільярда

АТ "Укргазвидобування" через суд вимагає у Кабміну компенсацію на суму 56,8 мільярда гривень через відсутність можливості вільно продавати природний газ за ринковими цінами.

Про це йдеться в ухвалі Господарського суду міста Києва про призначення підготовчого засідання за справою № 910/13174/18, передає Укрінформ.

"Укргазвидобування подало на розгляд Господарського суду міста Києва позовну заяву до Кабінету міністрів України про стягнення 56 797 842 475,24 грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що позовні вимоги обгрунтовані тим, що у зв’язку прийняттям урядом постанови №758 від 1 жовтня 2015 року "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу", Укргазвидобування було позбавлене можливості вільно продавати природний газ за ринковими цінами та при цьому недоотримало компенсацію, передбачену ч. 7 ст. 11 Закону України "Про ринок природного газу".

Нагадаємо, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

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