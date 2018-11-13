Кононенко каже, що не знайомий зі "своїм смотрящим"

Ігор Кононенко

Народний депутат і багаторічний бізнес-партнер президента Петра Порошенка Ігор Кононенко запевняє, що не знайомий з Віталієм Кропачевим, якого називають "смотрящим" у вугільній галузі і претендентом на приватизацію "Центренерго".

Про це він заявив в інтерв’ю "Главкому".

"Не знаю, я особисто не знайомий з паном Кропачовим. Я з Кропачовим зустрічався лише кілька разів у форматах круглих столів з різних питань... Це були круглі столи з питань енергетики", - заявив Кононенко.

"Смішно, але мене до багатьох людей прив’язують, кажуть, що вони мої ставленики чи, як казав Абромавичус (екс-міністр економічного розвитку та торгівлі - ред) – "смотрящие". Я до цього вже звик. Мене також і до "Центренерго" вже роки три приписують", - додав він.

На його думку, приватний бізнесмен буде не в змозі виграти аукціон з приватизації державного пакету акцій "Центренерго".

"Чесно кажучи, все-таки понад 200 млн доларів (орієнтовна стартова вартість держпакету акцій - ред) з урахуванням коштів, які ще буде потрібно вкласти в модернізацію, – це досить вагома цифра, і без серйозного західного гравця тут ніхто не впорається. Я з повагою ставлюсь до всіх наших інвесторів, бо сьогодні працювати на нашому ринку досить нелегко, проте вважаю, що це має бути хтось із Заходу", - заявив бізнес-партнер Порошенка.

Кононенко спростовує думку, що "Центренерго" – це "така собі дійна корова для команди Порошенка".

"Ну як воно може бути дійною коровою, якщо там мільярдні прибутки, яких за попередньої влади не було? Знаєте, мені це нагадує інформацію про продаж заводу "Ленінська кузня" ... Коли преса у всій цій дезінформації розібралася, інформація "стухла". Ось так у нас і робляться чутки", - резюмував нардеп.

Раніше ЕП писала, що вугільна галузь отримала нового "смотрящего". Ним став бізнесмен з Тореза, який володіє великими вугільними логістичними компаніями, креатура Ігоря Кононенка - Віталій Кропачев.

Держпакет акцій "Центренерго" в розмірі 78,3% планується приватизувати вже у грудні 2018 року.

Віталій Кропачов підтверджував зацікавленість в купівлі цього активу.

Раніше журналісти програми "Схеми" фіксували візити Кропачева до першого заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка.