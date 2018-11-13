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Продан пояснив, чому виклик на допит застав його за кордоном

Вівторок, 13 листопада 2018, 12:08
Мирослав Продан та Роман Насіров
Мирослав Продан та Роман Насіров

Екс-глава Державної фіскальної служби Мирослав Продан повідомив, що перебуває за кордоном на лікуванні, і в цей час йому прислали повістку від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"На початку листопада запланував поїздку за кордон для медичного обстеження", - розповів екс-глава ДФС.

"7 листопада, вже перебуваючи у клініці, несподівано дізнався від адвокатів, що САП надіслала повістку з вимогою з’явитись до слідчого. В САП наполягають, що надіслали повістку 2 листопада, але дата її реєстрації – 6 листопада. Більше того, повістка спрямована на адресу, де ніколи не проживала моя родина", - повідомив Продан.

"Зовсім не здивуюсь, якщо незрозуміла гра слідчих органів має на меті оголосити мене у розшук, щоб безпідставно та бездоказово зробити винним", - висловив думку він.

"Після повернення з лікування я зможу повною мірою надати необхідні документи та пояснення", - пообіцяв Продан.

"Починаючи з липня цього року, ще на посаді керівника ДФС, неодноразово звертався в ГПУ та САП. Пропонував, якщо це, звісно, потрібно, прийти та надати пояснення. Жодної відповіді. Після звільнення з ДФС я постійно знаходився в Україні та через адвокатів продовжував звертатись до правоохоронців. Жодної реакції на численні звернення не отримав", - зазначив екс-глава ДФС.

Очільник САП Назар Холодницький повідомив УП, що Продана чекають у САП у четвер, 15 листопада, о 10.00 ранку. Холодницький розповів, що Продан ігнорує уже другий офіційний виклик.

Нагадаємо, у вересні джерело в Генеральній прокуратурі повідомило "Українській правді", що Продан не з'являється на допити до САП. За словами джерела , офіційно Продана викликали один чи два рази, неофіційно - "разів 15".

16 липня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ розкрила "стійке ієрархічне об’єднання" в лавах ДФС і оголосила про підозру начальнику Вінницької ДФС Осмоловському.

Він також додав, що прокуратура розслідує порушення, вчинені Мирославом Проданом на посаді в.о. очільника ДФС.

Сам Продан заяви Луценка про зловживання в ДФС назвав фейком.

В свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що особисто в нього претензій до Продана немає.

Кабінет міністрів 5 вересня звільнив виконувача обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана за його власною заявою.

ДФС

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