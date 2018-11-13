Постпред МВФ розповів, як Україні пришвидшити економічне зростання

У Міжнародному валютному фонді вважають, що для прискорення економічного зростання в Україні слід знизити процентні ставки за кредитами, забезпечити сприятливий бізнес-клімат і дотримуватися фіскальної політики.

Про це розповів постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман під час презентації огляду перспектив європейської економіки від МВФ, передає "Укрінформ".

"Для того, щоб підвищити економічне зростання, необхідно знизити номінальні процентні ставки", - сказав Люнгман.

Він пояснив, що високі номінальні процентні ставки безпосередньо пов'язані з інфляцією. Високі ставки стримують внутрішнього інвестора, для якого займати в банках гроші під такий відсоток досить дорого. Разом з тим, для того щоб знизити ставки треба побороти інфляцію, Нацбанк в цьому напрямку робить правильні кроки.

На його думку, ще один ключовий момент на шляху прискорення економічного зростання - це поліпшення бізнес-клімату в країні, адже інвестори, які придивляються до України з довгостроковою перспективою інвестування, хочуть бути впевнені в тому, що до них буде чесне і справедливе ставлення.

Також в МВФ підкреслили, що в Україні і в подальшому повинні втілювати в життя реформи, що стосуються судової системи та боротьби з корупцією.

Нагадаємо, у жовтні Міжнародний валютний фонд і Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by (SBA), яка замінить програму розширеного фінансування (EFF), що завершується у березні 2019 року.

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