За порушення досі невстановлених правил заокруглення можуть накладатись штрафи

У разі порушення правил заокруглення на бізнес може бути накладено штраф - у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми.

Про це повідомляє прес-служба Європейської Бізнес Асоціації.

Це передбачено Указом Президента №436/95, який було прийнято ще в 1995 році "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки".

Бізнес спільнота вимагає скасування даного Указу та розробки сучасних правил регулювання готівкового обігу. Відповідний проект закону про скасування вже майже рік "блукає" держаними кабінетами.

"Виходить парадокс. Норми щодо заокруглення вступили в дію з 1 липня 2018 року. Проте правила застосування досі не конкретизовані. Наприклад, як вести бухгалтерський та податковий облік сум заокруглення? Як уникнути штрафів за порушення оприбуткування готівки в касі? Також незрозуміло, як суми заокруглення вносити до податкових накладних з ПДВ. Ні в постанові НБУ, ні в Указі Президента про це не йдеться", - пояснює координатор Податкового комітету Європейської Бізнес Асоціації Наталя Артемчук.

"Словом, правила не встановлені, а штрафні санкції вже існують. Тож у разі невідповідності готівки в касі, інспектор ДФС застосовує штрафні санкції", - додає вона.

Нагадаємо, Міністерство фінансів намагалось розробити узагальнюючу податкову консультацію стосовно застосування постанови НБУ №25 "Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів" стосовно правил заокруглення. Але єдиної думки в Експертній Раді Міністерства фінансів не знайшлось.

В той же час, заокруглення зачіпає дуже чутливі питання комунальних тарифів та розрахунків за підакцизні товари (спиртне та цигарки).

Європейська Бізнес Асоціація звернулась до НБУ, Міністерства фінансів України та Державної фіскальної служби з проханням підготувати та оприлюднити відповідні роз’яснення щодо правил заокруглення та застосування штрафів у разі порушення цих правил.

Економічна правда