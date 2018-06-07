OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про Данилюка, Антикорупційний суд та МВФ.

Про Данилюка. Данилюк всьо. Звільнили. На прощання він жорстко "проїхався" по депутатах та Гройсману. А ще відповів на численні звинувачення.

Про RAB-тарифи. Секретаріат Енергетичного Співтовариства опублікував звіт, в якому рекомендував Нацкомісії з енергетики та комунальних тарифів внести зміни до методики розрахунку RAB-тарифів.

Про зерно. Австралійський зерновий гігант GrainCorp відкрив представництво в Україні.

Про Антикорупційний суд. "Санта-Барбара" закінчилася. Верховна Рада підтримала законопроект №7440 про створення в Україні Вищого антикорупційного суду. Але цього все одно не достатньо для отримання траншу МВФ.

Про медреформу. Відставка Данилюка гостро поставила питання фінансування медичної реформи.

Про український бензин. Компанії великих мереж АЗС розпочали системні закупівлі нафтопродуктів виробництва Кременчуцького НПЗ.

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Попрощалися, але забули сказати: Україна змушує МВФ пакувати валізи

Уряд готується до прощання з Міжнародним валютним фондом. ЕП пояснює, чому, скоріше за все, програма співпраці буде зірвана, і як це пов'язано з останніми скандалами.