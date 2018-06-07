Антикорупційного суду недостатньо для отримання траншу МВФ

Невиконаними залишаються ще дві ключових вимоги МВФ: підвищення ціни на газ в залежності від ціни імпорту та збалансування державного бюджету.

Про це йдеться в статті ЕП "Попрощалися, але забули сказати: Україна змушує МВФ пакувати валізи".

За інформацією видання, МВФ вважає державний бюджет на поточний рік незбалансованим і наполягає на перегляді державного бюджету в частині скорочення видатків.

Як розповіли виданню джерела, знайомі з позицією кредитора, обговорюється доцільність перегляду дефіциту бюджету з поточних 2,5% ВВП до 3,5-4% ВВП.

Збалансований державний бюджет — ключова вимога, після виконання якої МВФ традиційно виділяє фінансування будь-якій країні.

Це означає, що навіть ухвалення закону про Антикорупційний суд та підвищення тарифів на газ не гарантує отримання траншу.

Одразу після схвалення бюджету на 2018 рік МВФ заявив, що у ньому є значні фіскальні ризики: швидке зростання видатків і нереалістичні доходи.

Детальніше читайте в статті: Попрощалися, але забули сказати: Україна змушує МВФ пакувати валізи

Економічна правда