Без траншу МВФ медична реформа залишається в зоні ризику

Продовження співпраці з МВФ потрібне для реалізації медичної реформи.

Про це йдеться в статті ЕП "Попрощалися, але забули сказати: Україна змушує МВФ пакувати валізи".

Як зазначається у статті, на сьогодні існують політичні і фінансові ризики впровадження реформи.

"Данилюк — політичний союзник Уляни Супрун, і реформа охорони здоров'я узгоджена з міністром фінансів. Зміна керівництва в Мінфіні може скоригувати план її запровадження", — йдеться в статті.

"Другий ризик — фінансовий — лежить у площині скорочення видатків. Якщо буде секвестр, під ніж можуть піти не лише видатки на інфраструктурні проекти, будівництво та малоефективні програми, а й реформаторські плани, які потребують додаткового фінансування", — додається там.

За інформацією МОЗ, з 1 липня на новий формат фінансування повинні перейти 149 первинних закладів у 22 областях.

"На 149 закладів, з якими укладені договори, на друге півріччя буде виділено близько 1,5 млрд грн. Інші заклади охорони здоров'я, як і раніше, будуть фінансуватися через механізм субвенції. Вони повинні підписати договір з Національною службою здоров'я до кінця 2018 року", — пояснює голова цього відомства Олег Петренко.

Друга хвиля переходу очікується восени. Таким чином, до кінця 2018 року планується відійти від утримання первинної ланки коштом субвенції.

Наприкінці липня Національна служба здоров’я оголосить другу хвилю підписання договорів із закладами, що надають первинну медичну допомогу.

Для того, щоби підписати договір з НСЗУ та отримувати фінансування за новою моделлю, медзаклади мають стати комунальними некомерційними підприємствами, підключитися до електронної системи охорони здоров’я та підписувати декларації пацієнтів про вибір лікаря первинної медичної допомоги.

Детальніше читайте в статті: Попрощалися, але забули сказати: Україна змушує МВФ пакувати валізи

Економічна правда