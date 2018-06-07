Данилюк: Принцип "немає людини — немає проблеми" не спрацює

Державні органи влади є слабкими, заангажованими та корумпованими, тому звільнення міністра з посади не вирішить цих проблем.

Про це заявив Олександр Данилюк перед голосуванням за його звільнення з посади міністра фінансів.

"Коли ви наділили мене повноваженнями міністра фінансів, я йшов розбудовувати ефективну сучасну фінансову систему України, боротися з корупцією, з "розбазарюванням" державних коштів, я йшов створювати сучасну ефективну службу фінансових розслідувань. З честю і гідністю я відстоював інтереси країни перед міжнародними партнерами", - сказав він.

Данилюк додав, що написаний ним лист послам G7 "містить загальновідомі факти".

"Зокрема, більше року Державна фіскальна служба має напівлегітимного і повністю керованого голову. Робота ДФС пронизана корупцією та конфліктом інтересів. Ситуація з ДФС є типовою для всіх важливих органів України – це слабкість, заангажованість, корупція та невіра громадян. Скажіть, що тут неправда? Якщо не згодні з тим, що я озвучив – голосуйте за мою відставку. Немає людини – немає проблеми", - сказав Данилюк.

При цьому він додав, що у XXI столітті такі принципи вирішення системних проблем не працюють.

"Треба приймати державницькі рішення. А не керуватися "підлітковими комплексами", які коштуватимуть державі мільярди", - заявив Данилюк.

Як повідомлялося, 7 червня подання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про звільнення Данилюка з посади підтримали 254 народні депутати.

Виконуючою обов'язки міністра фінансів стане перша заступниця Данилюка Оксана Маркарова.

Раніше повідомлялося, що 23 травня Данилюк на засіданні уряду безуспішно намагався добитися призначення свого радника Яни Бугрімової на посаду заступника міністра.

Публічну трансляцію засідання було припинено, однак присутні на Кабміні повідомили, що після короткої перепалки з Гройсманом міністру було відмовлено в його проханні. Під час обміну думками Данилюк навіть припустив підготовку подання про його відставку.

Інтерв'ю з Данилюком читайте на Економічній правді: Олександр Данилюк: Зараз на мені випробовують те, що буде під час виборчої кампанії з будь-ким

Економічна правда