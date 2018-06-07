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Данилюк звинуватив деяких нардепів у "грі" на користь Коломойського

Четвер, 7 червня 2018, 17:05
 

Деякі депутати Верховної Ради протидіяли поданню позову проти Коломойського до Лондонського суду у справі Приватбанку.

Про це заявив Олександр Данилюк перед голосуванням за його звільнення з посади міністра фінансів.

Серед своїх основних досягнень він назвав націоналізацію Приватбанку.

"Мінфін не побоявся взяти лідерство, що дозволило захистити інтереси 20 млн громадян від одного з найбільших олігархічних угруповань", - сказав Данилюк.

"Хоча ті, хто повинен був цим займатися разом зі мною, боягузливо ховалися по кабінетах", - заявив він, дивлячись в бік урядової ложі, де сиділи Володимир Гройсман та міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

Данилюк додав, що були й інші представники влади, які "відверто працювали на приватні інтереси".

"Я ініціював процес проти Коломойського в Лондонському суді, подавши позов про шахрайство, і у цій залі присутні люди, які заважали усіма методами це зробити, а також пропонували мені домовитися", - заявив він.

Данилюк також зазначив, що ті ж самі народні депутати перешкоджали запровадженню системи автоматичного відшкодування ПДВ.

Як повідомлялося, Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать або ними контролюються.

Раніше Приватбанк звернувся до лондонського суду з метою повернути виведені кошти і погасити невиконані зобов'язання банку щодо рефінансування. 

Економічна правда

Данилюк Коломойський Приватбанк Гройсман Мінфін
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