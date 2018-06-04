OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
Про відверті зізнання Данилюка та продаж Ocean Plaza.
Про Данилюка. Міністр фінансів Олександр Данилюк дав велике інтерв’ю Економічній правді, в якому розповів про те:
як йому нав’язували заступників та кого з них лобіював Кононенко;
що передумов для підвищення мінімальної заробітної плати немає;
що Україна зможе домовитись про черговий транш МВФ;
чому написав листа послам G7.
Про Ocean Plaza. Dragon Capital хоче купити у компанії, яка контролюється в том числі росіянином, ТЦ "Ocean Plaza".
Про борги Укрнафти. НАК "Нафтогаз України" розглядає сценарій викупу групою "Приват" частини активів ПАТ "Укрнафта" для погашення наявного податкового боргу в 15 мільярдів гривень.
Про облікову ставку. Монетарний комітет НБУ виступає за збереження жорсткої монетарної політики в 2018 році навіть в разі продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом.
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Міністр Данилюк: На мені випробовують те, що буде під час виборчої кампанії
Хто хоче відставки міністра фінансів Олександра Данилюка? Що буде з бюджетом країни без траншів МВФ? Як наближений до президента Ігор Кононенко тиснув на міністра? Про це — в інтерв'ю УП/ЕП з Олександром Данилюком.
Повна деградація. Хто псує український чорнозем
Як змінився стан українських чорноземів за період незалежності України?