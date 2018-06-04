Передумов для підвищення "мінімалки" немає – Данилюк

Міністр фінансів Олександр Данилюк розповів, що передумов для підвищення мінімальної заробітної плати немає.

Про це він розповів в інтерв’ю ЕП.

"Підвищення "мінімалки" — це додаткові видатки. Ми прораховували декілька варіантів, скільки це може коштувати. Підвищення "мінімалки" з квітня обійшлося б держбюджету мінімум в 13 млрд. гривень. І це мінімальна сума, яка потрібна тільки на підвищення "мінімалки" — без урахування підвищення посадового окладу працівника і тарифного розгляду єдиної тарифної системи", - зазначив міністр.

"Якщо врахувати підвищення тарифного розгляду у співвідношенні до "мінімалки", була б додаткова потреба у витратах на 2018 рік у 30 млрд. гривень. Перше півріччя закінчується вже через місяць. Зараз потрібно думати про Антикорупційний Суд, а не займатися популізмом", - додав він.

Як повідомлялося, з 1 січня 2018 року прожитковий мінімум становить 1 700 гривень, а мінімальна зарплата - 3 723 гривні.

Президент Петро Порошенко допустив збільшення мінімальної заробітної плати до 4,1 тис. гривень у другій половині 2018 року.

Повний текст інтерв'ю читайте тут: Олександр Данилюк: Зараз на мені випробовують те, що буде під час виборчої кампанії з будь-ким

Економічна правда