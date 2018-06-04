Данилюк сподівається, що Україна отримає черговий транш МВФ

За оцінками міністра фінансів Олександра Данилюка, Україна зможе домовитись про черговий транш МВФ.

Про це він розповів в інтерв’ю ЕП.

"Моя оцінка — вдасться", - відповів він на питання про залучення траншу.

"І ми повинні це зробити протягом червня, тому що без цього ми не зможемо залучити на зовнішніх ринках необхідний фінансовий ресурс для фінансування бюджету. Ми планували ще в першому кварталі залучити більше двох млрд доларів.

Прожили п’ять міcяців без цього фінансування, але далі буде набагато складніше", - додав міністр", - зазначив міністр.

За його словами, бюджет — 2018 формувався на базі того, що Україна залишатиметься в програмі МВФ, а закон про Антикорупційний суд мав був прийнятий ще до кінця 2017 року. За такий бюджет голосувала Верховна рада.

"Без МВФ нам значні видатки доведеться зупиняти", - підкреслив Данилюк.

"Якщо немає МВФ — секвестр неминучий", - підсумував він.

Нагадаємо, МВФ попередив Гройсмана про можливий зрив траншу.

Повний текст інтерв'ю читайте тут: Олександр Данилюк: Зараз на мені випробовують те, що буде під час виборчої кампанії з будь-ким

Економічна правда