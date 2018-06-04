Данилюк розповів, як Кононенко лобіював йому заступника

Міністрів фінансів Олександр Данилюк розповів, як йому нав’язували заступників та кого з них лобіював Кононенко.

Про це він розповів в інтерв’ю ЕП.

Данилюк зазначив, що у нього вже два роки немає "потрібного" заступника.

"Уманського спочатку починав штовхати один з депутатів. Скажемо так, один з дуже наближених до президента депутатів", - зазначив Данилюк.

На питання, чи це був Ігор Кононенко Данилюк відповів ствердно.

"Я сказав "ні". Було багато спроб призначити Уманського, але я казав "ні"", - додав він.

Як відомо, кандидатуру Ігоря Уманського, як потенційного заступника міністра фінансів, озвучували депутати, у тому числі бюджетного комітету давно — ще на етапі формування команди заступників міністра фінансів.

Після конфлікту з Наталкою Яресько Уманський пішов з Мінфіну. В розмові з ЕП він говорив, що не розглядає можливості свого повернення саме в Мінфін, після чого публічно критикував міністра фінансів і президента.

Раніше повідомлялося, що 23 травня Данилюк на засіданні уряду безуспішно намагався добитися призначення свого радника Яни Бугрімової на посаду заступника міністра.

Публічну трансляцію засідання було припинено, однак присутні на Кабміні повідомили, що після короткої перепалки з Гройсманом міністру було відмовлено в його проханні. Під час обміну думками Данилюк навіть припустив підготовку подання про його відставку.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи ситуацію з міністром фінансів Олександром Данилюком, припустив, що той вирішив змінити місце роботи і вирішив це зробити так, щоб виглядати жертвою в ситуації, що склалася.

Повний текст інтерв'ю читайте тут: Олександр Данилюк: Зараз на мені випробовують те, що буде під час виборчої кампанії з будь-ким

Економічна правда