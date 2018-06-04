"Нафтогаз" готовий піти на поділ "Укрнафти" - ЗМІ

НАК "Нафтогаз України" розглядає сценарій викупу групою "Приват" частини активів ПАТ "Укрнафта" для погашення наявного податкового боргу в 15 мільярдів гривень.

Про це повідомляє enkorr.

Зокрема, розглядається сценарій поділу активів "Укрнафти" за напрямками на умовно газовий (газові свердловини і ГПЗ) і нафтовий (нафтові свердловини, товарні пункти, АЗС) з подальшим їх викупом діючими акціонерами "Укрнафти".

Виручені від продажу активів гроші повинні піти на погашення існуючого податкового боргу. Незалежна оцінка активів, які можуть бути розділені між акціонерами, вже проведена.

"На даний момент ПАТ "Укрнафта" з залученням представників її акціонерів і юридичних радників закінчує розгляд незалежного звіту про оцінку вартості активів (на підставі якого планується здійснити їх поділ) відповідно до визначених кластерів, а також закінчує юридичний аналіз розробки можливих варіантів моделі відчуження активів і порядку отримання необхідних для цього погоджень", - йдеться у відповіді "Нафтогазу".

"Укрнафта" володіє 1 936 нафтовими і 168 газовими свердловинами, трьома ГПЗ для виробництва ЗВГ і стабільного конденсату, 43 буровими установками і мережею з 537 АЗС (до анексії Криму та війни на Сході України було 563 АЗС). Роздрібна мережа була придбана у афілійованих із групою "Приват" компаній в 2003-2006 рр. за 547 млн доларів ​​за тодішнім курсом.

Варіант поділу "Укрнафти" є одним з двох сценаріїв погашення боргу, запропонованих "Нафтогазом" уряду. Другим залишається так звана "досудова санація", план якої розробляється з 2016 р

Спочатку "Укрнафта" просила уряд списати їй нараховані з 2014 р відсотки, штрафи і пені та розстрочити тільки "тіло" заборгованості (за даними "Укрнафти" це 11,8 млрд грн) на 3 роки. Мінфін і МЕРТ офіційно відкинули цю пропозицію як таку, що "не відповідає вимогам законодавства і призведе до істотних втрат державного бюджету".

Натомість "Укрнафта" попросила розстрочити борг включаючи штрафи на 8 років і внести зміни до Податкового кодексу, які вже підготовлені і передані в Кабмін.

При цьому розроблений керівництвом "Укрнафти" план погашення податкового боргу не розрахований на повернення в компанію виведених в 2015-2016 р близько 18,7 млрд грн шляхом видачі авансів і безоплатній передачі нафти, компаніям, афільованим з групою "Приват".