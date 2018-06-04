НБУ не знизить облікову ставку в 2018 році

Більшість членів монетарного комітету Національного банку виступає за збереження жорсткої монетарної політики в 2018 році в разі продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Про це повідомляється в протоколі травневого засідання монетарного комітету НБУ.

"Члени комітету монетарної політики відзначили, що в разі розвитку подій за базовим сценарієм, який передбачає продовження співпраці з МВФ, Нацбанку доцільно здійснити подальшу лібералізацію валютних обмежень, щоб підтримати економічний розвиток", - йдеться в тексті протоколу.

"Разом з тим більшість членів комітету погодилося, що ймовірність зниження облікової ставки до кінця поточного року є низькою", - вказується в документі.

У разі подальшого зволікання зі структурними реформами і відсутності фінансової підтримки з боку офіційних кредиторів ситуація буде розвиватися за іншим, альтернативним сценарієм.

Члени комітету вважають, що саме по собі неотримання кредитного траншу МВФ не є приводом для підвищення облікової ставки.

Майбутні рішення по обліковій ставці, в разі розвитку подій за альтернативним сценарієм, будуть залежати від оцінки комплексу ризиків.

Разом з тим вони попереджають: українська економіка, як і раніше, істотно залежить від ситуації на зовнішніх ринках - як фінансових, так і товарних.

Отже, відсутність фінансової підтримки з боку офіційних кредиторів підвищує уразливість економіки і фінансового ринку країни, особливо в умовах обмеженого доступу на світові ринки капіталу.

Нагадаємо, 24 травня правління Національного банку прийняло рішення залишити облікову ставку незмінною на рівні 17% річних.

Як відомо, зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками.

Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

Зниження кредитування фізосіб приводить до того, що зменшується платоспроможний попит на товари і послуги, що часто купуються в кредит. Відповідно, виробники і продавці утримуються від нарощування виробництва та підвищення цін через низький попит.

Політика таргетування інфляції, якої дотримується Національний банк України, - це заходи, які приймає держава, щоб запобігти сильнійінфляції та утримати контроль над рівнем цін в країні.

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Економічна правда