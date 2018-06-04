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Росіяни хочуть продати київську Ocean Plaza - ЗМІ

Понеділок, 4 червня 2018, 12:30
Igor Golovniov / ZUMAPRESS / ТАСС
Igor Golovniov / ZUMAPRESS / ТАСС

"ТПС Нерухомість", контрольована в тому числі Ігорем Ротенбергом, веде з Dragon Capital переговори про продаж ТЦ "Ocean Plaza".

Про це повідомляє російський Коммерсант з посиланням на джерела.

За словами джерел, переговори - на просунутій стадії, але угода поки не закрита.

"Потенційний покупець шукає кредитора. Це вимагає часу, так як у місцевих банків є проблеми з ліквідністю", - зазначає джерело.

Відзначається, що ТЦ оцінюється в 270-315 млн доларів: приблизно в таку ж суму об'єкт оцінювався шість років тому, коли ТПС вийшла на місцевий ринок.

Раніше Dragon Capital Investments Limited, що входить до групи компаній Dragon Capital, завершила операцію з придбання торгово-розважального центру Victoria Gardens у Львові.

Економічна правда

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