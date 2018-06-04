Росіяни хочуть продати київську Ocean Plaza - ЗМІ
Понеділок, 4 червня 2018, 12:30
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"ТПС Нерухомість", контрольована в тому числі Ігорем Ротенбергом, веде з Dragon Capital переговори про продаж ТЦ "Ocean Plaza".
Про це повідомляє російський Коммерсант з посиланням на джерела.
За словами джерел, переговори - на просунутій стадії, але угода поки не закрита.
"Потенційний покупець шукає кредитора. Це вимагає часу, так як у місцевих банків є проблеми з ліквідністю", - зазначає джерело.
Відзначається, що ТЦ оцінюється в 270-315 млн доларів: приблизно в таку ж суму об'єкт оцінювався шість років тому, коли ТПС вийшла на місцевий ринок.
Раніше Dragon Capital Investments Limited, що входить до групи компаній Dragon Capital, завершила операцію з придбання торгово-розважального центру Victoria Gardens у Львові.
Економічна правда