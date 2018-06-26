OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
Про велосипедні доріжки, співпрацю з МВФ та цінність гривні.
Про велосипедні доріжки. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства вводить обов'язкове проектування велосипедних доріжок і смуг при новому будівництві та реконструкції доріг.
Про співпрацю з МВФ. Серед взятих Україною зобов'язань невиконаним залишилося тільки питання щодо цін на газ для населення.
Про цінність гривні. Національний банк констатує, що купівельна спроможність національної валюти з 1996 року знизилася в 14 разів.
Про макрофінансову допомогу. Рада Європейського Союзу у вівторок, 26 червня, затвердила виділення Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги.
Про Ryanair. Європейський лоукостер Ryanair запустить ще один рейс з Києва до польського Бидгоща.
Про забудову Троєщини. Депутати Київської міської ради затвердили детальний план території площею 410 га в межах вулиць Бальзака, Милославської, Закревського, Сабурова в Деснянському районі Києва.
Про розслідування щодо компанії Косюка. ЄБРР розпочав розслідування щодо підприємства радника президента Петра Порошенка і власника ПАТ "Миронівський Хлібпродукт" Юрія Косюка.
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Як купити авто у США і не отримати "кота в мішку"
Вітчизняні автомобілісти дедалі частіше купують авто у Сполучених Штатах. У чому привабливість таких машин для українців і як відбувається процес їх придбання?
І до ворожки не ходи. Facebook розкаже, коли ви одружитеся і помрете
За останні п'ять років компанія Facebook зареєструвала тисячі патентів. Деякі з них просто вражають: від визначення типу особистості до визначення дати смерті.
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