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Цінність гривні знизилася в 14 разів з 1996 року

Вівторок, 26 червня 2018, 11:20
 

Національний банк констатує, що купівельна спроможність національної валюти з 1996 року знизилася в 14 разів.

Про це заявив директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко в ході брифінгу, передає FinClub.

"З часу проведення грошової реформи, банкнотний ряд в Україні поповнився номіналами нових банкнот. Зараз він є надмірним і не повністю відповідає змінам, що відбулися в країні за цей час. Збільшення кількості номіналів збільшує витрати на їх обіг. У порівнянні з 1996 роком купівельна спроможність банкноти 1 гривня зараз становить 7 коп., 2 грн - 14 коп., 5 грн - 36 коп., 10 грн - 71 коп.", - повідомив Зайвенко.

За його словами, частка монет номіналом 1-10 коп. в обігу становить 73,4% від усіх монет, тоді як монет номіналом 25 коп. - 13,3%.

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