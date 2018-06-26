Київрада схвалила велику забудову Троєщини

фото Олега Тоцького

Депутати Київської міської ради затвердили детальний план території площею 410 га в межах вулиць Бальзака, Милославської, Закревського, Сабурова в Деснянському районі Києва.

Про це повідомляється на офіційному сайті Київради.

ДПТ підтримала мінімально необхідна для прийняття рішення кількість депутатів - 61. Фракції "Самопоміч" і "Свобода" не дали жодного голосу.

Згідно із затвердженим планом розвитку території, розробленого на 20-річний період, площа під житлову забудову збільшиться з нинішніх 197,5 га до 226 га.

При цьому, якщо більша частина території наразі забудована, згідно з документами Київради, 10-25-поверховими житловими групами, то поверховість перспективного житла планується виконати "в межах 27 поверхів".

На цій території, згідно з планом, з'явиться 1 мільйон квадратних метрів нового житла.

Згідно з показниками ДПТ, щільність населення, яка зараз становить 227 осіб на 1 га, на момент завершення реалізації плану розвитку становитиме 275 осіб на 1 га.

В цілому чисельність населення за 20 років в межах території збільшиться з нинішніх 93 тис осіб до 112,7 тис осіб.

Основні претензії депутатів до ДПТ полягали в тому, що план розв'язує руки забудовникам при наявності серйозних транспортних проблем в цьому районі міста.

Мер Віталій Кличко пообіцяв, що до кінця року продовжиться будівництво Подільсько-Воскресенського переходу, що дозволить зрушити з місця питання будівництва метро.

Як запевняють в Київраді, квартали нової забудови будуть забезпечені навчальними закладами.

"Зараз будується дитячий дошкільний заклад на 280 місць. Також передбачається будівництво загальноосвітньої школи на 1080 місць", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Площа зелених насаджень збільшиться за 20 років, відповідно до показників ДПТ, на 2 га (з нинішніх 36,6 га до 38,9 га), але при цьому в найближчий 5-річний період відбудеться її зменшення на 7 га.

Території під забудову іншого призначення (ділова, виробнича, складська, курортно-лікувальна) зменшаться в ході реалізації 20-річного плану з 73,6 га до 41,7 га.

Також в Київраді повідомляють, що передбачено будівництво комплексів багатоповерхових гаражів. Загальна місткість становитиме 8650 машино-місць.

У Київраді також звертають увагу, що це ДПТ узаконює скандально відомі "новобудови Войцеховського".

"Відповідний детальний план території дає можливість постраждалим інвесторам ЖК "Перлина Троєщини" отримати необхідні дозвільні документи на проведення будівельних робіт та введення об'єкта в експлуатацію", - інформують в міськраді.

Відзначимо, що ошукані інвестори ЖК "Перлина Троєщини" ночували в Київраді протягом 5 діб, очікуючи на прийняття цього детального плану території.

Економічна правда