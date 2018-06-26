Ryanair додав ще один рейс з України до Польщі

Європейський лоукостер Ryanair запустить ще один рейс з Києва до польського Бидгоща.

Відповідна інформація з'явилася в системі покупки квитків на офіційному сайті авіакомпанії.

Польоти за маршрутом Київ (Бориспіль) - Бидгощ почнуться з 31 жовтня 2018 року.

Вартість квитків - від 22 євро в одну сторону.

Нагадаємо, Ryanair внесла зміни у час відправлення і прибуття своїх рейсів в аеропорт "Бориспіль".

Відповідно до системи бронювання лоукостера, більшість рейсів будуть відправлятися і прийматися не в піковий для головного столичного аеропорту час, чого раніше побоювалися в "Борисполі" і авіакомпанії МАУ.

Наприклад, рейс до Барселони буде вилітати з Борисполя о 12:45 (початково оголошений час - 11:40), прибуття в Бориспіль, як і раніше, об 11:05.

Відправлення в Стокгольм - о 22:00 (початково оголошений час - 10:45), прибуття зі Стокгольма - о 21:25 (початково оголошений час - 10:10).

Виліт до Вроцлава - у п'ятницю, неділю - о 14:35, у понеділок - о 15:25 (початково оголошений час - 9:35), приліт до Борисполя з Вроцлава - в п'ятницю та неділю - о 14:00, у понеділок - о 14:50 (початково оголошений час - 9:10).

Виліт до Кракова - о 22:25 (початково оголошений час: по понеділках - 19:50, по середах - 12:05, по п'ятницях - 19:35). З Кракова до Борисполя прибуття - о 21:50 (початково оголошений час: по понеділках - 20:35, по середах - 12:50, по п'ятницях - 20:20).

Рейси до Варшави раніше анонсувалися на 10:05 чотири рази на тиждень, тепер же в різні дні час відправлення варіюється - 13:15, 16:15, 15:35. Прибуття з Варшави раніше намічалося на 9:30, тепер же воно змінюється, в залежності від днів тижня - 10:00, 13.00, 12:20.

Відправлення в Братиславу - о 21:15 (початково оголошений час - 11:30), приліт з Братислави до Києва - о 20:40 (початково оголошений час - 10:55).

Рейси до Вільнюса з Борисполя плануються до відправлення о 13:30 (колишній час - 19:25), з Вільнюса до Борисполя - о 11:30 (колишній час - 18:50).

Що стосується рейсів Київ (Бориспіль) - Лондон (Станстед), то по понеділках, середах, п'ятницях, суботах вони будуть відправлятися о 18:45, по неділях - о 21:55 (колишній час для всіх днів вильоту - 20:25). Згідно з оновленим розкладом, в Бориспіль з Лондона рейси прибуватимуть о 12:50 по понеділках, середах, п'ятницях, суботах; о 16:00 - по неділях (колишній час для всіх зазначених днів - 19:50).

Зміни в розкладі торкнулися і інших рейсів.

Відзначимо, що розклад більшості рейсів до Львова залишилося без змін, крім часу прибуття/відправлення Львів-Варшава.

Нагадаємо, раніше CEO Ryanair Майкл О’Лірі повідомив, що Ryanair закупить 50 нових літаків, що дозволить збільшити кількість рейсів до України, зайти до 5 українських аеропортів і, можливо, відкрити базу.

Як відомо, 23 березня був підписаний контракт між Ryanair і аеропортами "Бориспіль" і "Львів". Рейси виконуватимуться по 10 напрямках з Києва і за 5 напрямками зі Львова. Початок польотів заплановано на жовтень 2018 року.

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Економічна правда