Як купити авто у США і не отримати "кота в мішку"

Вітчизняні автомобілісти дедалі частіше купують авто у Сполучених Штатах. У чому привабливість таких машин для українців і як відбувається процес їх придбання?

В Україні серед автомобілістів останнім часом набирає обертів новий тренд — купівля авто у США.

Велику популярність американські машини отримали завдяки ухваленому у 2016 році закону, який суттєво знизив акцизний збір під час імпорту транспортних засобів.

Документ, про який ЕП раніше детально писала, посприяв здешевленню старих іномарок, за які українці завжди платили втридорога.

Зниженим акцизом тільки 2017 року скористалося майже 70 тис осіб. Вони поповнили бюджет 5 млрд грн. Цифра вражає, адже народні депутати розраховували отримати завдяки цій законодавчій поправці трохи більше одного мільярда гривень.

Для українців це можливість придбати авто за більш привабливою ціною, для імпортерів — заробити немалі гроші. Втім, згадані зміни діють тільки до 31 грудня 2018 року. Через це на сайті президента з'явилася петиція, автори якої вимагають продовжити дію закону мінімум на рік. Однак це може не знадобитися.

Припинення дії норми про знижений акциз можуть компенсувати два законопроекти, внесені до Верховної Ради. Вони покликані зменшити вартість імпортних авто і поставити крапку в історії з їх нелегальним ввезенням. В обох випадках "пільговий" акциз поширюється не лише на авто із США, але у матеріалі мова піде саме про них.

У чому привабливість таких машин для українців і як відбувається процес їх купівлі?

Зазвичай українців цікавлять так звані потопельники або авто, які були у ДТП. У Сполучених Штатах їх можна придбати за доволі привабливою ціною.

"Документи на машину, яка потрапила в аварію або потонула, містять спеціальну відмітку. Такі авто нецікаві для американців через високу вартість ремонту. Їх відправляють на експорт", — розповідає представник однієї з компаній-імпортерів.

Придбати такий автомобіль можна двома способами: самостійно або скористатися послугами компаній, які забезпечують доставку "під ключ".

У першому випадку доведеться зіткнутися із значними труднощами. По-перше, треба добре розумітися на машинах, щоб обрати потрібну за фото. По-друге, доведеться реєструватися на аукціоні, платити збір, контролювати переміщення машини територією США, вирішувати низку процедурних моментів з українською митницею.

Імпортери пропонують допомогу за 500-1000 дол. Чому так дорого? "Ніхто нікого не змушує. Спробуйте самостійно організувати весь процес. Не впевнений, що вам вдасться вкластися в цю суму", — говорить представник однієї з компаній.

При цьому отримати "кота в мішку" можна в обох випадках, оскільки детально оглянути авто можна тільки після його доставки в порт Одеси.

Підібрати варіант вживаної іномарки можна на спеціалізованому аукціоні. Найбільш популярні — IAA, Copart та Mannheim. Там дилери або страхові компанії виставляють авто, які потребують ремонту. Після обрання машини починається боротьба за неї на аукціоні, участь у якому коштує 400-600 дол залежно від майданчика.

"Учасник може стежити за ходом торгів в режимі реального часу і за необхідності підвищувати ставки. Мінімальний крок — 50 дол. Якщо лот "зіграв", вам надішлють рахунок за авто, у який вже включена комісія аукціону", — пояснює принцип роботи електронного майданчика Олексій, який півроку тому придбав авто у США.

З цього моменту у переможця є три дні, щоб сплатити вартість машини та її доставки до України, після чого покупку можна забирати з аукціонного майданчика.

"Своїм ходом територією США такі авто пересуватися не можуть, тому доведеться скористатися послугами транспортувальних компаній і сплатити ще кілька сотень доларів залежно від відстані до порту", — розповідає Олексій.

Перед завантаженням у контейнер та відправкою транспортний засіб фотографують і надсилають власнику код для відстеження вантажу.

Час у дорозі — один-три місяці.

Набагато швидше іномарку можна доставити літаком, але коштуватиме така послуга утричі дорожче, тому українці надають перевагу морському транспорту.

"З американських портів в українські нема прямої судноплавної ліні. По дорозі наші контейнери перевантажують в портах Ізраїлю або Єгипту, що збільшує термін доставки", — каже представник однієї із судноплавних компаній.

Вартість доставки до України становить 900-1500 дол залежно від порту відправки. Після прибуття авто в Одесу компанія-перевізник повідомляє клієнту дату відкриття контейнера. Послуги порту коштують 350 дол.

"Власник може простежити, як відбувається вивантаження його автомобіля. Подивитися, чи не пошкодили його під час доставки", — пояснює імпортер.

Після цього машина відправляється на склад та очікує на повне "митне очищення". Для цього необхідно здійснити такі обов'язкові платежі.

Процес триває сім-десять днів. Досвідчені люди попереджають, що "вийти" з Одеської митниці без допомоги брокерів буде вкрай важко.

"Нам порадили скористатися послугами брокерів. Там уміють створювати проблеми. Якщо спробувати самостійно розмитнити машину, доведеться пройти всі кола пекла. Процедура може затягнутися на кілька тижнів", — каже новоспечений автовласник.

Після сплати всіх податків машину можна забирати. Якщо стан автомобіля не дозволяє йому самостійно покинути територію порту, доведеться скористатися послугами евакуатора, за що теж треба заплатити.

Нюанс: у машинах, виготовлених у США, при ввезенні в Україну треба поміняти фари і встановити протитуманні фари. Після цього залишиться тільки відремонтувати транспортний засіб — і можна їхати. Фахівці не радять купувати іномарки, в ремонт яких доведеться вкласти понад 1 тис дол, через економічну недоцільність.

Купівля вживаного пошкодженого авто — це завжди лотерея. Придбане на страховому аукціоні і відремонтоване авто може виявитися на 15-60% дешевшим, ніж аналогічне в Україні, але з часом у такому транспортному засобі можуть виявитися приховані дефекти, які сильно вдарять по бюджету нового власника.

Особливу увагу треба приділити компанії, яка допомагатиме купувати машину. В Україні почастішали випадки, коли клієнти залишалися і без грошей, і без авто.