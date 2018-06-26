Голова Ради НБУ озвучив єдину невиконану вимогу МВФ

Серед взятих Україною зобов'язань невиконаним залишилося тільки питання щодо цін на газ для населення.

Про це заявив в ефірі "5-го каналу" голова ради НБУ Богдан Данилишин.

"Скажу відверто, зараз ми не стоїмо на порозі дефолту і Україна має всі можливості, щоб взяти на себе зобов'язання. Чи є ризик від припинення співпраці з МВФ? Звичайно, що зараз також говорять про те, що ми якщо не одержуємо траншу від МВФ, на нас чекають нелегкі часи... Ми не одержуємо відповідні кошти від МВФ вже з квітня 2017 року. Як бачимо, ми живемо і справляємося зі взятими на себе зобов'язаннями. Зокрема, віддаємо кошти МВФ", – сказав голова ради НБУ.

Він також оцінив, які шанси, що Україна таки отримає транш від МВФ, і які існують тому перепони.

"По-перше, ми чекаємо відповідної місії МВФ, яка буде здійснювати моніторинг виконання наших зобов'язань. Думаю, що вони мають приїхати в Україну до осені", - сказав він.

"Фактично серед взятих Україною зобов'язань не виконаним залишилося тільки цінове питання щодо цін на газ для населення. Але зараз працюють інтенсивно наші групи експертів з України і експертів з МВФ. Думаю, що в цьому напрямку все ж таки є деякі недопрацювання з боку Кабміну. Можна було створити і прийняти дорожню карту щодо реалізації (постанови Кабміну - ЕП), щоб це не так болісно відбивалося на населенні. Тобто поетапне підвищення і, водночас, формувати компенсуючі механізми, тобто субсидії відповідним категоріям населення", - заявив Данилишин.

Ціна на газ для населення становить 4942 грн за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 грн за тисячу кубометрів.

Підвищення цін на газ вимагає постанова Кабінету міністрів № 187 від 22 березня 2017 року, розроблена Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Так, відповідно до документу, вона розраховується на базі імпортного паритету (середня ціна імпортного газу за певний період — ЕП).

Уряд повинен був опублікувати цей показник ще 1 липня 2017 року. Замість цього 26 вересня 2017 року Кабмін протокольним рішенням відклав дату публікації на невизначений термін.

Відстрочити оприлюднення ціни вирішили до узгодження механізму її визначення з МВФ та Європейським енергетичним співтовариством. До публікації рішення ціна залишиться на поточному рівні — 4,942 тис грн за тисячу кубометрів без ПДВ.

За методикою, яка діє в даний момент, якщо за підсумками року є відхилення "плюс/мінус" 10%, ціна на наступний опалювальний сезон повинна переглядатися.

Економічна правда