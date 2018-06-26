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І до ворожки не ходи. Facebook розкаже, коли ви одружитеся і помрете

І до ворожки не ходи. Facebook розкаже, коли ви одружитеся і помрете

Вівторок, 26 червня 2018, 13:40 - Аліна Полякова
wall street journal
За останні п'ять років компанія Facebook зареєструвала тисячі патентів. Деякі з них просто вражають: від визначення типу особистості до визначення дати смерті.

Попри заяви власника і керівника Facebook Марка Цукерберга в Конгресі США і Європарламенті про те, що всі дані компанія збиратиме лише з дозволу користувачів, а процедура буде прозорою, деякі патенти цієї соціальної мережі, виявлені The New York Times, породжують багато питань.

За словами віце-президента компанії Аллена Ло, більшість запатентованих технологій не використовується і не буде використовуватися компанією в майбутньому, а є лише перевагою перед конкурентами.

Проте доволі страшно, коли соціальна мережа уміє визначати емоційний стан людини, щоб підбирати для неї "правильну" рекламу. Ще гірше, коли програма намагається вгадати дату смерті користувача і дати смерті його друзів.

Які ще неоднозначні патенти зареєстрував Facebook?

Відносини

Соцмережа буде намагатися визначити почуття людини до інших користувачів на підставі того, як часто вона заходить на їх профілі. Також Facebook визначатиме соціальні стосунки через кількість людей на фото і процентне співвідношення представників різних статей у друзях.

 
The New York Times

Характер

Аналізуючи пости, програма буде ідентифікувати користувача як "інтроверта", "відкритого" або "емоційно нестабільного" для таргетування новин і реклами.

 
The New York Times

Пророцтва

Аналіз постів, інформація за операціями з банківською карткою і визначення місця розташування допоможуть Facebook передбачати важливі життєві події користувачів: весілля, народження дитини і навіть смерть.

 
The New York Times

Ідентифікація камери

Соціальна мережа буде аналізувати унікальний "відбиток" камери за допомогою пошкоджених пікселів і подряпин на лінзі. Він допоможе визначити, хто завантажує знімки, зроблені на цей пристрій, і наскільки користувачі близькі.

 
The New York Times

Підслухування

Facebook спростував інформацію про використання мікрофона гаджета для підслухування розмов користувачів, щоб пропонувати їм відповідну рекламу.

Новий патент передбачає використання мікрофона для "підслухування" телепрограм, які переглядає користувач. Ця технологія також дозволяє визначати, яку рекламу людина вимикає. З таким патентом прослухування стає реальністю.

 
The New York Times

Спосіб життя

Facebook планує записувати режим дня користувача і надсилати звіти про відхилення від нього іншим користувачам. Він також буде відстежувати місце розташування телефона вночі, щоб визначити, де людина живе.

 
The New York Times

Звички

Facebook буде порівнювати геолокації друзів, щоб визначити, з ким людина проводить час. Програма також буде визначати тривалість сну користувача на підставі того, як довго пристрій перебуває без руху.

 
The New York Times

Незважаючи на запевнення топ-менеджменту компанії, що технології не будуть використовуватися, більшість з них — це нові способи збирання, аналізу та використання особистих даних користувачів, а також "упаковки" цієї інформації для реклами, яка приносить компанії понад 99% доходу.

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Масштаби збирання даних Facebook безпрецедентні.

Ця інформація може використовуватися і з менш благородною метою, ніж цілеспрямована реклама.

Наприклад — для маніпуляцій на виборах, що вже робила компанія Cambridge Analytica, коли до неї потрапили такі дані.

Facebook Цукерберг IT
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